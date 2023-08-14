Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uşak'ta drift yapan sürücünün aracındaki 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta drift yapan sürücünün aracındaki 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        UŞAK (AA) - Uşak'ta akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışan sürücünün otomobilinin yakıt pompasına çarpması sonucu araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

        Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışan A.K. (19) yönetimindeki 45 K 2142 plakalı otomobil, yakıt pompasına çarptı.

        Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.Y. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Sürücüye, dirft yapmaktan 20 bin 342 lira para cezası kesildi, sürücü belgesine 2 ay el konuldu, araç ise 2 ay trafikten men edildi.

        Kaza anının kaydedildiği akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobilin bir süre akaryakıt istasyonunun çıkışında beklediği, daha sonra geri geldiği ve drift yaparken yakıt pompasına çarptığı görülüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Beşiktaş transferi resmen duyurdu!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz

        Benzer Haberler

        "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" Uşak'ta yapı...
        "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali" Uşak'ta yapı...
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşakspor ile Denizlispor yenişemedi
        Uşakspor ile Denizlispor yenişemedi
        Uşak'ta tarlaya devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta tarlaya devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı
        Eşme'de kümes hayvanlarının bakımını ihmal eden kişiye soruşturma
        Eşme'de kümes hayvanlarının bakımını ihmal eden kişiye soruşturma