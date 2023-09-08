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        Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde hamam kalıntıları ortaya çıkarıldı

        MEHMET ÇALIK - Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından kurulan Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, büyük kilise olarak bilinen yapıda hamam kalıntıları bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:20
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        Uşak'taki Sebaste Antik Kenti'nde hamam kalıntıları ortaya çıkarıldı
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        Sivaslı ilçesine bağlı Selçikler beldesindeki antik kentte, 44 yıl aranın ardından geçen yıl başlatılan kazı çalışmaları, Uşak Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Emre Taştemür ve Doç. Dr. Münteha Dinç'in bilimsel danışmanlığında sürdürülüyor.

        Taştemür, AA muhabirine, antik kentte ilk bilimsel kazı çalışmalarının 1966 ile 1978 yılları arasında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından yapıldığını söyledi.

        Bu yıl çevre temizliğiyle başladıkları kazı sezonunda küçük kilisenin kuzeyinde yer alan granariumların (tahıl ambarları) belgelendirmelerini yaptıklarını hatırlatan Taştemür, daha sonra "büyük kilise" olarak anılan bölgede yoğunlaştıklarını anlattı.

        Çalışmalarda hamam kalıntıları bulduklarını ifade eden Taştemür, şu bilgileri verdi:

        "Antik kentte daha önce kazı yapanların, büyük kilisenin Roma hamamından dönüştürülerek oluşturulduğuyla ilgili yorumları vardı. Bu doğrultuda biz özellikle doğu ve kuzey bölgelerinde kazı çalışmaları yaptık. Kazı çalışmalarında da hamama ilişkin, su boruları yani künklerin geçtiğini belgeledik. Aynı zamanda bu Roma hamamının temel taşları ve bir kısım duvarlarıyla karşılaştık. Hamamın temel taşlarında yaptığımız çalışmalarda Geç Helenistik, Erken Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait seramik buluntulara rastladık."

        Başka antik kentlerde de hamam yapılarından dönüştürülmüş kiliseler bulunduğunu vurgulayan Taştemür, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlk olarak milattan sonra 6'ncı yüzyılda küçük kilise oluşturuluyor, daha sonrasında ise hemen güneyinde bulunan olasılıkla kamu hamamı olarak düşündüğümüz yapı kiliseye dönüştürülüyor. Şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz, büyük kilise de daha önce Aizanoi'de, Hierapolis'te, Assos'daki gibi hamamdan dönüştürülen kiliselere örnek gösterilecek bir kilise. Şimdi bu yapının hangi dönemlerde ne gibi eklemeler yapıldığını anlamak üzere mimari çizimlerini yapıyoruz. Bununla birlikte kilise yapısında konservasyon çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

        Taştemür, kazı çalışmalarına destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uşak Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Uşak Üniversitesi, Sivaslı Kaymakamlığı ve Selçikler Belediyesine teşekkür etti.

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