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        Uşak'ta otomobilin takla atması sonucu sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:27
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        Uşak'ta otomobilin takla atması sonucu sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mustafa Özdemir (46) yönetimindeki 64 AAE 176 plakalı otomobil, 31 Ağustos Mahallesi İbrahim Yıldız Caddesi'nde takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özdemir, sevk edildiği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin yolda takla atması yer alıyor.

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