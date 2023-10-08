Uşak Eğitime Destek Platformu üyelerinden Filistinlilere destek gösterisi

Uşak'ta bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistinlilere destek amacıyla bir araya geldi.

Uşak Eğitime Destek Platformu üyeleri, Filistinlilere destek için yatsı namazının ardından Kurtuluş Mahallesi'ndeki Çakaloz Camisi'nde toplandı.

Filistin bayrağı açan vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan TÜGVA Uşak Temsilcisi Süheyl Yasin Aslan, Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerine desteklerini ve dualarını gönderdiklerini söyledi. Aslan, şunlar kaydetti:

"Bizler yaşanan tüm süreçlerde şunu net bir şekilde gördük, yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail sözden değil güçten anlar. İsrail'in başlattığı ve yaktığı bu ateş kendisini yakacak bir ateştir. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz."

Basın açıklaması Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarla sona erdi.