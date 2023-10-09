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        Uşak'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 15:56
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        Uşak'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkayalı köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Kaçak kazı yapan Ç.A, Ö.A, V.A. ve M.A.D. kaçak kazı yaparken yakalandı.

        Kazı yapmada kullanılan aletler, iki dedektör ile kameraya el kondu. Şüpheliler, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

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