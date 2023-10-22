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        Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 22.10.2023 - 12:29
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        Uşak'ta kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        M.A. (22) yönetimindeki 64 ABM 731 plakalı kamyon, Gürlek köyü yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Cantürk'ün (50) kullandığı 64 FP 194 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Cantürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan otomobildeki Y.A. (56), A.A. (53) ve 3 yaşındaki N.A. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kamyon sürücüsü M.A, gözaltına alındı.

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