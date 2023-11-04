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        Uşak'ta "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi" düzenlendi

        Uşak Belediyesince düzenlenen "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi"nde AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, orkestrasıyla sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 23:17 Güncelleme: 04.11.2023 - 23:24
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        Uşak'ta "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi" düzenlendi
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        Uşak Belediyesince düzenlenen "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi"nde AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arzen, orkestrasıyla sahne aldı.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda Arzen, müzisyen Sezen Kiremit ile Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen şarkıları seslendirdi.

        Arzen, Kudüs için bestelediği şarkıyı seslendirdikten sonra yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

        "Kazanılacak, kazanmamız gereken bir Kudüs yok. Kudüs'ün bizi kazanması gerekiyor. Bütün kötülüklerin, yaşadığımız bütün her şeyin bir nedeni olmalı değil mi? Pandeminin, küresel ısınmanın, bütün bu merhametsizliğin bir nedeni olmalı. Neden? Çünkü Kudüs işgal altında. Filistin'de çocuklar gözümüzün önünde paramparça ediliyor. Peki biz duracak mıyız? Ağlayıp sızlayacak mıyız? Hayır. İşte tam da bu öfke durumunun şarkısı bu."

        Konserin ardından AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Arzen'e çeşitli hediyeler takdim etti.

        Çakın, Uşak'ın "kültür aşığı" bir şehir olduğunu belirterek, "Bugün çok anlamlı bir programda birlikte olduk. Gerek üstat Necip Fazıl Kısakürek'i anmakta gerekse de hepimizin içini yıkan, yakan, aynı zamanda gerçekten Türkiye'nin neden güçlü olması gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatan Filistin davasını da anma fırsatı yakaladık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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