Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Uşak ve Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Mersin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 236 yeşil reçeteye tabi hap, 29 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 279 bin 120 lira, 500 avro ve 260 dolara da el konuldu.