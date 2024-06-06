Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Uşak'tan Banaz istikametine giden Erkan Aras (48) idaresindeki 34 ANH 279 plakalı otomobil, Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erkan Aras'ın İl Genel Meclisi Üyesi olduğu öğrenildi.
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