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        Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:27
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        Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Uşak'tan Banaz istikametine giden Erkan Aras (48) idaresindeki 34 ANH 279 plakalı otomobil, Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Erkan Aras'ın İl Genel Meclisi Üyesi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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