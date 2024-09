Uşak Valisi Ergün'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Uşak Valisi Turan Ergün, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergün, mesajında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşallik" rütbesinin ve "gazilik" ünvanının 19 Eylül'de verildiğini belirtti.

Gaziler Günü'nün vatanın toprak bütünlüğünü korumak için cepheden cepheye koşarak şehit olmayı göze almış kahraman gazilerin şeref günü olduğunu kaydeden Ergün, şunları ifade etti:

"Tarihin her döneminde istiklali ve istikbali için savaşan, bu uğurda çok canlar veren, sayısız kahramanlıklar sergileyen aziz milletimizin şehidi nurlanmış, gazisi onurlanmıştır. Var olduğu günden bu yana vatanını ve değerlerini canından aziz bilmiş, varlığına yönelen tehditlere ve her türlü güçlüğe karşı omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bu kutlu milletin mensupları olarak kıymetli şehitlerimizin aileleri, çok değerli gazilerimiz ve aileleri için her zaman el birliğiyle çalışmanın ve daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz."