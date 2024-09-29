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        Uşak'ta dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 22:55 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:55
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        Uşak'ta dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında başlayan yangına müdahale gece de sürdü.

        Yangın yaklaşık 20 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki söndürme ve yanan alanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter, 230 personel ve 90 araçla müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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