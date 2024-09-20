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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Uşak'ta konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin öncülüğünde insanlık yine Gazze'nin, Filistin'in özgür olduğu bir dünyaya doğru evrilmek zorunda. Aksi takdirde insanlık bundan zarar görecektir, dünya barışı göremeyecektir. Filistin'de barış olmadıkça dünyaya barış gelmeyecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.09.2024 - 14:31
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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Uşak'ta konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin öncülüğünde insanlık yine Gazze'nin, Filistin'in özgür olduğu bir dünyaya doğru evrilmek zorunda. Aksi takdirde insanlık bundan zarar görecektir, dünya barışı göremeyecektir. Filistin'de barış olmadıkça dünyaya barış gelmeyecektir." dedi.

        Gül, partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Burada açıklamalarda bulunan Gül, son seçimlerdeki sonuçların birtakım mesajlar verdiğini, milletin verdiği bu mesajları da en iyi şekilde okuduklarını, eksikliklerini telafi ederek yola devam edeceklerini kaydetti.

        Milletin sorunlarının farkında olduklarını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

        "Ekonomide, hayat pahalılığı konusunda, enflasyon konusunda sorunların farkındayız. Bu sorunlara gözünü kapatan, yuman, görmezden gelen bir anlayış içerisinde hiç olmadık, olamayız. Millete sırtımızı dönemeyeceğimiz gibi sorunlara da asla sırtımızı dönmeyeceğiz, dönmedik. AK Parti'de tüm bu sorunları dün nasıl çözdüyse bugün de çözme kararlılığı ve iradesi vardır."

        Gazze'de çocuklar, bebekler, kadınlar öldürülürken sessiz kalan dünyada en güçlü tavrı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini belirten Gül, yarın yapılacak BM Genel Kurulu'nda da tüm dünyanın adalete davet edileceğini aktardı.

        Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eğer dünya, küresel bir adalete ulaşmak istiyorsa Cumhurbaşkanı'mızın bu çağrıları çok kıymetlidir. Dünya beşten büyüktür ve dünya adaletsiz bir şekilde bu tavırlarını sürdürürse insanlık bundan çok büyük yara almaya devam edecektir. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin öncülüğünde insanlık Gazze'nin, Filistin'in özgür olduğu bir dünyaya doğru evrilmek zorunda. Aksi takdirde insanlık bundan zarar görecektir, dünya barışı göremeyecektir. Filistin'de barış olmadıkça dünyaya barış gelmeyecektir. Bunun inşallah neticesini hep beraber görmek istiyoruz."

        Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılması​​​​​​​na ilişkin de değerlendirmede bulunan Gül, "Netanyahu hükümetinin bu alçakça, terörist ve soykırımcı politikalarını lanetliyoruz. Hukuk önünde, adalet önünde, insanlık önünde de hesap vereceğine inanıyoruz. Bu konuda Türkiye gerekli öncülüğü yine sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

        AK Parti'nin kurulduğu günden beri sessiz devrim yapan bir parti olduğunu, ekonomik, siyasal ve demokratik alanda reformları sürdüreceklerini anlatan Gül, "Hem yeni anayasayla hem siyasetin daha demokratikleşmesi anlamında atacağımız adımlarla, hukuki ve siyasi reformlarla ülkemizde hem özgürlüğü arttıracağız hem ekmeği arttıracağız." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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