Erzincan'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden çocuk Uşak'ta defnedildi

Ceylan ailesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.

Çiftin diğer çocukları Ahmet Enes Ceylan ve Semiha Ceylan yaralanmış, Ahmet Enes Ceylan dün hastanede hayatını kaybetmişti.

Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, 26 Eylül'de Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

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