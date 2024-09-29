Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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