Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaköse köyü Hamzabey mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
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