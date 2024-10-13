İnegöl Kafkas Spor futbol takımından 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Nesine 3. Lig'de Uşakspor ile karşılaşmak üzere kente gelen İnegöl Kafkas Spor futbol takımı kafilesinden 11 futbolcu ve 1 yönetici, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Nesine 3. Lig'de Uşakspor ile karşılaşmak üzere kente gelen İnegöl Kafkas Spor futbol takımı kafilesinden 11 futbolcu ve 1 yönetici, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Dün kente gelen 25 kişilik İnegöl Kafkas Spor futbol takımı kafilesi, kent merkezinde bir otele yerleşti.
Gece saatlerinden itibaren karın ağrısı, ishal ve kusma şikayeti başlayan 11 futbolcu ve 1 yönetici, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Futbolcular ve yöneticinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kafilenin dün akşam yemeğinde tükettiği yemeklerden numune aldı.
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