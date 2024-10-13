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        İnegöl Kafkas Spor futbol takımından 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Nesine 3. Lig'de Uşakspor ile karşılaşmak üzere kente gelen İnegöl Kafkas Spor futbol takımı kafilesinden 11 futbolcu ve 1 yönetici, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:57
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        İnegöl Kafkas Spor futbol takımından 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Nesine 3. Lig'de Uşakspor ile karşılaşmak üzere kente gelen İnegöl Kafkas Spor futbol takımı kafilesinden 11 futbolcu ve 1 yönetici, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Dün kente gelen 25 kişilik İnegöl Kafkas Spor futbol takımı kafilesi, kent merkezinde bir otele yerleşti.

        Gece saatlerinden itibaren karın ağrısı, ishal ve kusma şikayeti başlayan 11 futbolcu ve 1 yönetici, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Futbolcular ve yöneticinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kafilenin dün akşam yemeğinde tükettiği yemeklerden numune aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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