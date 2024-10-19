AK Parti'li Zeybekci, Uşak Merkez İlçe Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine geldiğini, Türkiye'nin bir daha döviz ataklarıyla ilgili sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

Kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Zeybekci, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne emek veren herkese teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin geçmişten bugüne içinden geçtiği ekonomik zorlukları anlatan Zeybekci, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelmesinin ardından yeni bir sürecin başladığını belirtti.

AK Parti kadrolarının millete hizmet etmek için göreve geldiğini aktaran Zeybekci, "AK Parti'yi bu millet kurdu. Tabelasını bu millet astı. Bu millet seferber oldu. Millet adamlarına ve evlatlarına, hizmetkarlarına 'emanet sizin' dedi. Bu millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördük hep. Bu aziz millete sadece hizmetkar olunur. Biz bu millete hizmet etmeye geldik. Biz bu milleti yönetmeye, idare etmeye değil, hükmetmeye değil, hizmetkar olmaya geldik. Allah'a şükür bugüne kadar da hizmet ettik." dedi.

Zeybekci, Merkez Bankası rezervlerinin iyi bir duruma geldiğini ifade ederek şunları kaydetti: