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        Uşak'ta hafif ticari araç beton çit direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta yoldan çıkan hafif ticari aracın beton çit direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:33
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        Uşak'ta hafif ticari araç beton çit direğe çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ta yoldan çıkan hafif ticari aracın beton çit direğe çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Muharrem Karakuzu (18) yönetimindeki 64 ABH 696 plakalı hafif ticari araç, Kılcan köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Bir süre şarampolde ilerleyen araç, tarla kenarındaki beton çit direklerine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde sürücü Karakuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan yolcu M.I. (25) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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