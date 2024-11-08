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        Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:48
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        Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 595 bin liraya el konuldu.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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