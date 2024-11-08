Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda A4 kağıdına emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 595 bin liraya el konuldu.

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