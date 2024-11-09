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        Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 09.11.2024 - 16:07
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        Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Dün yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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