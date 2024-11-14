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        Uşak'ta bir otomobilde 79 bin 282 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi

        Uşak'ta 79 bin 282 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 14:00 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:00
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        Uşak'ta bir otomobilde 79 bin 282 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi
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        Uşak'ta 79 bin 282 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Yapılan aramada 79 bin 282 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, otomobildeki Ş.Ö.,Ö.T. ve D.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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