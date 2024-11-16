Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı

Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından birinci yarışlar yapıldı.

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