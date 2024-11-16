Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı.
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı.
Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 53 sporcu katıldı.
Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından birinci yarışlar yapıldı.
Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.
Şampiyonanın 6. ayağı, yarın koşulacak yarışların ardından sona erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.