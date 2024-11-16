Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı

        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:58 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Uşak'ta başladı.

        Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyona 53 sporcu katıldı.

        Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama turlarının ardından birinci yarışlar yapıldı.

        Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.

        Şampiyonanın 6. ayağı, yarın koşulacak yarışların ardından sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        İtalya'da 'aşırı turizme' karşı yeni sınırlamalar
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu

        Benzer Haberler

        Uşak'ta elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta elyaf fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık "anıtsal mezar" gün yüzüne...
        Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık "anıtsal mezar" gün yüzüne...
        Uşak'ta menfeze devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
        Uşak'ta menfeze devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
        Uşak'ta annesini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
        Uşak'ta annesini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı
        Banaz'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Banaz'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten kumar bağımlılığı uyarısı:
        Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten kumar bağımlılığı uyarısı: