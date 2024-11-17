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        Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 23:54 Güncelleme: 18.11.2024 - 00:04
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        Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda D.Ö. (25) yönetimindeki 06 ENB 498 plakalı otomobil, Çiftlik Kavşağı'nda F.K. (57) idaresindeki 60 AEV 255 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle, otomobildeki Y.O. (46) ve hafif ticari araçtaki İ.K. (58), Z.K. (47), Bedia Bozoba (72) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bozoba, ambulansta yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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