Uşak'ta gölette çamura saplanan genç kurtarıldı
Uşak'ta, gölette çamura saplanan genç ekiplerce kurtarıldı.
Uşak'ta, gölette çamura saplanan genç ekiplerce kurtarıldı.
Merkeze bağlı Mende köyü yakınlarındaki Yalamık Göleti'ne giren Ö.F.B. (18) çamura saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vücudunun bir bölümü çamura saplanan Ö.F.B. ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
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