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        Uşak'ta kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi

        Uşak'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:06
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        Uşak'ta kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi
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        Uşak'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

        Ellerinde döviz ve pankart taşıyan grubun yürüyüşü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda sona erdi.

        Vali Naci Aktaş, burada yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        Uşak Valiliği olarak yılın her günü kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktaran Aktaş, "En hassas olduğumuz, öncelik verdiğimiz konulardan biri. Aynı zamanda yoğun mücadele ettiğimiz konulardan birisidir. Bizim ilkemiz, kadına karşı şiddette sıfır tolerans. Sıfır toleransla şiddeti sıfırlayabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

        Tüm kurumların kadına yönelik şiddeti önlemek için mücadele ettiğini kaydeden Aktaş, 2024 yılı içerisinde kadına yönelik şiddete ilişkin 2 bin 400 ihbar geldiğini, bunların 3'te birinin asılsız ve ihbarlara müdahale süresinin 2,5-3 dakika arasında olduğunu belirtti.

        2024 yılı içinde kent genelinde 60 bin kadına rehberlik hizmeti verildiğini hatırlatan Aktaş, "Şiddeti önlemek için yoğun bir mücadelemiz var. Şiddeti gördükten sonra değil öncesinde rehberlik ve farkındalık faaliyetleriyle önleme gayreti içerisindeyiz. Yaklaşımımız şudur, Neşet Ertaş'ın 'Kadınlar insandır, biz insanoğluyuz' dediği gibi biz böyle bakıyoruz. Tüm arkadaşlarımız böyle bakıyor. Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz. İnsana ve insanoğluna yaraşır bir şekilde bu insanlık suçunun işlenmesini sıfırlamak için sıfır toleransla çalışıyoruz." diye konuştu.

        Aktaş, konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan stantları gezdi.

        Daha sonra protokol üyeleri, ellerini boyaya batırıp, üzerinde "Kadına Şiddete Karşı Buradayım De" yazılı beyaz bez takılı panoya izlerini bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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