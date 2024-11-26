Uşak'ta imparator Hadrianus'a ithafen yazıt bulundu

MEHMET ÇALIK - Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma İmparatoru Hadrianus'a ithaf edilen kitabe bulundu.

Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları bu yıl, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında sürüyor.

"Garnizon kenti" olarak da adlandırılan antik kent, derin Ulubey Kanyonu'yla çevrili olması ve tek girişinin bulunmasından dolayı adeta doğal bir kaleyi andırıyor.

Haziran ayında başlayan kazıda, mitolojide tarım ve bereketin sembolü tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı ile kent girişinde yer alan anıtsal mezar bölgesinde çalışma yapıldı.