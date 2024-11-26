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        Uşak'ta 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Uşak'ta 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:18
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        Uşak'ta 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Uşak'ta 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören bazı öğrencilerde bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okul idaresi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Okula yönlendirilen ambulanslarla 6 öğrenci Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 8'i de özel bir hastaneye sevk edildi.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, bazı tetkiklerin ardından taburcu edilecekleri öğrenildi.

        Öte yandan öğrencilerin verdiği bilgi üzerine okul kantininde satılan pizzadan numune alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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