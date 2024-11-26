Uşak'ta 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Uşak'ta 14 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören bazı öğrencilerde bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ortaya çıktı. Bunun üzerine okul idaresi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okula yönlendirilen ambulanslarla 6 öğrenci Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 8'i de özel bir hastaneye sevk edildi.