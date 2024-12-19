Banaz İlçe Halk Kütüphanesinde öğrencilerin kitap sevgisi artırılıyor

Banaz İlçe Halk Kütüphanesinde, öğrencilerin kitap sevgisini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kütüphane Müdürü Hatice Kübra Polat, gazetecilere kütüphanede her hafta öğrenci grupları ağırladıklarını, onlarla bir kitabın yazım aşamasından başlayıp kütüphane rafına geldiği süreci canlandırdıklarını anlattı.

Çocukların her birinin kendi kitaplarını yazıp resimlendirdiğini ifade eden Polat, "Editör gözüyle düzenlenip ciltlendiriliyor. Ardından sırt etiketleri ve barkodları hazırlanıp yapıştırılıyor. Kitapların her birine çocukların adları veriliyor. Böylelikle çocuklarımız ilk kitaplarını yazıyor ve kitapların kütüphanede nasıl bir işleme tabii olduğunu görüyorlar." dedi.