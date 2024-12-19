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        Banaz İlçe Halk Kütüphanesinde öğrencilerin kitap sevgisi artırılıyor

        Banaz İlçe Halk Kütüphanesinde, öğrencilerin kitap sevgisini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:39
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        Banaz İlçe Halk Kütüphanesinde öğrencilerin kitap sevgisi artırılıyor
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        Banaz İlçe Halk Kütüphanesinde, öğrencilerin kitap sevgisini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kütüphane Müdürü Hatice Kübra Polat, gazetecilere kütüphanede her hafta öğrenci grupları ağırladıklarını, onlarla bir kitabın yazım aşamasından başlayıp kütüphane rafına geldiği süreci canlandırdıklarını anlattı.

        Çocukların her birinin kendi kitaplarını yazıp resimlendirdiğini ifade eden Polat, "Editör gözüyle düzenlenip ciltlendiriliyor. Ardından sırt etiketleri ve barkodları hazırlanıp yapıştırılıyor. Kitapların her birine çocukların adları veriliyor. Böylelikle çocuklarımız ilk kitaplarını yazıyor ve kitapların kütüphanede nasıl bir işleme tabii olduğunu görüyorlar." dedi.

        Kütüphanedeki etkinliğe katılan Şehitler İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri de kitabın yazılmasından ciltlenip rafa konulmasına kadar yapılan çalışmaları öğrendi.

        Sınıf Öğretmeni Dilek Murat, kütüphane yetkililerine verdikleri eğitim için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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