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        Uşak'ta otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Uşak'ta kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 22.12.2024 - 22:17
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        Uşak'ta otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Uşak'ta kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Durak Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde D.B'nin (64) kullandığı 34 GOB 565 plakalı otomobil, aynı istikametteki S.G. (22) idaresindeki 43 PE 218 plakalı otomobile çarptı.

        D.B çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Y.O. (54) ise yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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