Uşak'ta oğlu tarafından darbedilen baba yaşamını yitirdi
Uşak'ta oğlu tarafından darbedilen baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ta oğlu tarafından darbedilen baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak'ta Remzi Deniz (23) ile babası Engin Deniz (58) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Remzi Deniz, babasını sopayla darbetti.
Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Engin Deniz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Şüpheli Remzi Deniz, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.