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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:06
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ve 64 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, L.Y, G.S, E.K. ve C.G. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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