Uşak'ta 11 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Uşak'ta bir iş yerinde 11 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Uşak'ta bir iş yerinde 11 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 1000'i tütünle doldurulmuş 11 bin bandrolsüz makaron, 17 kilo kıyılmış tütün, 1 sigara sarma ve 1 sigara paketleme makinesi ele geçirildi.
İki şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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