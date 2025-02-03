Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Uşak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Uşak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen F.D.Ç. (30) yönetimindeki 01 UAA 19 plakalı tır, Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kömür yüklü tır daha sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan yola dökülen kömür nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı kara yolunda temizleme çalışması başlatıldı.
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