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        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:44
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        Uşak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Uşak'ta şarampole devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen F.D.Ç. (30) yönetimindeki 01 UAA 19 plakalı tır, Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Kömür yüklü tır daha sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan yola dökülen kömür nedeniyle tek şeritten ulaşımın sağlandığı kara yolunda temizleme çalışması başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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