Uşak'ta yönetmeliklere uymayan 5 otel kapatıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, ekiplerce kent genelinde yapılan denetimlerde yönetmeliklere uymayan 5 otelin kapatıldığını belirtti.

Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda şubat ayında jandarma ve polis bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde 322 olayın meydana geldiğini aktaran Vali Aktaş, kişiye karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının yüzde 98,2, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 84,1 olduğunu kaydetti.

Aktaş, polis ve jandarma bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 175 firari hükümlünün yakalandığını bildirdi.

Kent genelinde uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü belirten Aktaş, 46 operasyonda yakalanan 206 kişiden 61'inin tutuklandığını, 145 kişi hakkında da adli kontrol şartlarının uygulandığını söyledi.

İl genelinde yaşanan kazaların büyük bölümünü motosiklet kazalarının oluşturduğuna dikkati çeken Aktaş, geçen ay 2 bin 984 motosikletin denetlendiğini, bunlardan 461'i hakkında cezai işlem uygulandığını aktardı. Aktaş, motosiklet sürücülerine koruyucu ekipmanlarını takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

- "2024 yılından bu yana 22 oteli yönetmeliğe uymadığı için kapattık"

Kent genelinde otellere yönelik denetimlerin de aralıksız devam ettiğini ifade eden Aktaş, 2024 yılında yönetmeliklere uymayan 17 otelin kapatıldığını anımsattı.

Aktaş, bu yılın başından beri yapılan denetimlerde 5 otelin kapatıldığını belirterek, "Toplam ilimizde şu an turizm belgeli, basit konaklama ruhsatlı, turizm amaçlı konut ve yatırım işletme belgeli olmak üzere 41 otelimiz var. Bu otellerimizin 5'inin güncel olarak yaptığımız denetimler sonucunda kapatma işlemlerini başlattık. Kapatma yazıları yazıldı. Bu denetimler yoğun olarak yapılıyordu ve yapılmaya devam edilecek. 2024 yılından bu yana 22 oteli yönetmeliğe uymadığı için kapattık." dedi.

Gıda güvenliği denetimlerinin de aralıksız yapıldığını kaydeden Aktaş, uygunsuzluk yapılan firmalara gerekli cezai işlemlerin uygulandığını söyledi.