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        Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 17:11 Güncelleme: 09.03.2025 - 17:11
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        Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        İzmir-Uşak kara yolunda seyir halindeki O.B. (25) yönetimindeki 33 AKZ 631 plakalı motosiklet, Yenişehir köyü yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Yolda sürüklenen motosiklet, istinat duvarına çarparak durabildi.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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