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        Uşak'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde başlayıp yakınındaki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:47
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        Uşak'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde başlayıp yakınındaki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

        Alaba Köyünde M.Ç'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, evin yakınındaki 1'i kullanılmayan 2 eve daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne ait su tankerleri sevk edildi.

        Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın nedeniyle 3 evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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