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        Banaz'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

        Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:03
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        Banaz'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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        Banaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        İlçe Jandarma Trafik Timi Komutanlığı ekipleri, Şehit Veli Uludağ Derbent İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrenciler temel trafik kuralları, güvenli yolculuk, okul servis araçlarında davranış kuralları, emniyet kemerinin kullanımı, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat edilecek hususlar, okul ve yaya geçidi kullanımı gibi konularda bilgilendirildi.

        Eğitim sonrası öğrencilere jandarma ekiplerince "dedektif kartı" dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

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