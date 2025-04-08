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        Uşak'ta kazada ölen otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 23:20 Güncelleme: 08.04.2025 - 23:26
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        Uşak'ta kazada ölen otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.

        İsmail Vural (44) idaresindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil, 5 Nisan'da Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kaya ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Vural, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Hastanede yapılan otopside, Vural'ın kafasında tabancaya ait mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

        Jandarma ekipleri, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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