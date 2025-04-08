Uşak'ta kazada ölen otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi

Hastanede yapılan otopside, Vural'ın kafasında tabancaya ait mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

Kaya ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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