Ramazan Bayramı tatilinde Uşak'ta 450 bin araç geçişi oldu

Uşak Valisi Naci Aktaş, kent merkezinden geçen kara yolunda Ramazan Bayramı tatili boyunca 450 bin araç geçişinin olduğunu söyledi.

Aktaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda mart ayında jandarma ve polis bölgesinde gerçekleşen olaylara ve operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Kent genelinde 298 olayın meydana geldiğini söyleyen Aktaş, aydınlatma oranının kişiye karşı suçlarda yüzde 98,7, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 65,3 olduğunu belirtti.

Vali Aktaş, polis ve jandarma bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118 hükümlünün yakalanarak cezaevine gönderildiğini aktardı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde bu dönemde 47 operasyonun yapıldığını kaydeden Aktaş, bu operasyonlarda yakalananlardan 14'ünün tutuklandığını, 77 zanlı hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.

Trafik ekiplerince kent genelinde 76 bin 425 aracın denetlendiğini aktaran Aktaş, yaşanan kazaların büyük çoğunluğunun motosiklet kazaları olduğuna dikkati çekti.

Aktaş, trafiğe çıkan motosiklet sürücülerine koruyucu ekipmanlarını takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.

Ramazan Bayramı tatili boyunca kent merkezinden geçen D-300 kara yolunda yoğun bir trafik akışının yaşandığını söyleyen Aktaş, "Kayıtlarımıza göre bayram tatili boyunca 450 bin araç geçişi oldu. Tüm güzergahlarda bu süre boyunca emniyet ve jandarma ekiplerimizce çok yoğun bir tedbir alındı. Bu süreçte ilimiz genelinde 1182 denetleme noktasında 31 bin 500 araç denetlendi, 3 bin 397 araca çeşitli nedenlerden dolayı trafik cezası, 815 araca da hızdan dolayı ceza uygulandı. Bu süre zarfında 93 kaza meydana geldi. Bunlardan 45'i yaralanmalı, 48'i de maddi hasarlı." ifadelerini kullandı.