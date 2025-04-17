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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Uşak'ta konuştu:

        İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, üyelerinin gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini genel merkeze aktarabileceği bir uygulama geliştirdiklerini, uygulamanın mayıstan itibaren devreye alınacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:24 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:29
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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Uşak'ta konuştu:
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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, üyelerinin gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini genel merkeze aktarabileceği bir uygulama geliştirdiklerini, uygulamanın mayıstan itibaren devreye alınacağını söyledi.

        Partisinin Uşak İl Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bir dizi ziyarette bulunduğunu belirtti.

        Milli Eğitim Bakanlığınca proje okullarına yapılan öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerine değinen Kavuncu, ortada ciddi bir iletişimsizlik olduğunu, atamaların anlaşılmadığını, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin bu konuda aydınlatılması ve durumun izah edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kavuncu, pek çok kentte görülen zirai dona ilişkin de özellikle meyve ve sebze üreticilerinin olumsuz etkilendiğini, afet bölgesi ilan edilme kriterlerine ilişkin TBMM'ye kanun teklifi verdiklerini ifade etti.

        İYİ Parti olarak dijitalleşmeye ve teknolojiye çok önem verdiklerini belirten Kavuncu, "Tabanımızın, yani teşkilatlarımızın sesini duyacak bir uygulama geliştirdik, bir aplikasyon. Sadece üyelerimizin kullanabildiği, 400 bine yakın üyemizin bu uygulama üzerinden partinin karar süreçlerine, gündemdeki konulara dair görüşlerini rahatlıkla beyan edebileceği bir yazılım bu. Bunu son 3 aydır pilot olarak birçok il ve ilçede kullandık. İnşallah mayıs ayında da bütün üyelerimize açacağız." dedi.

        Uygulama üzerinden üyelere gündeme ilişkin sorular ve TBMM'ye taşınmasını istedikleri konularla ilgili sorular sorduklarını, gelen cevapları da rapor haline getirdiklerini anlatan Kavuncu, "Partimizin almış olduğu kararlarda elbette ki partimizin ilgili kurullarının yapmış olduğu çalışmaları göz önünde bulunduruyoruz ama bu geliştirmiş olduğumuz uygulamayla da Türkiye'nin her köşesindeki teşkilat mensuplarımızın, üyelerimizin fikrini alıp, genel kanaatin ne olduğunu görüp parti politikalarımızı ona göre belirleyebilme imkanımız var." diye konuştu.

        Kavuncu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı, ardından partililerle basına kapalı toplantı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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