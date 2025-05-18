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        Uşak'ta park halindeki tırda yangın çıktı

        Uşak'ta park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:21 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:29
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        Uşak'ta park halindeki tırda yangın çıktı
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        Uşak'ta park halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Merkeze bağlı İkisaray köyü yakınlarında bir iş yerinin önünde park halindeki 64 FM 242 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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