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        Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:29 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:37
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        Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Yenierice köyündeki Mehmet Ali Özçakır'a (92) ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yapılan incelemede, evde tek başına yaşayan Özçakır'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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