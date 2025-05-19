Uşak'ta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle bu otomobil önünde bekleyen O.K.K'nin (38) kullandığı 64 BK 309 plakalı otomobile, o da önündeki İ.U. (36) idaresindeki 64 ABK 781 plakalı otomobile çarptı.

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