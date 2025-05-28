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        Banaz'da halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yaptıkları ürünler sergilendi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:50 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:50
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        Banaz'da halk eğitim merkezi kursiyerlerinin yaptıkları ürünler sergilendi
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        Banaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emine Banaz, yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşının olmadığını ve kursiyerlerin hayat boyu öğrenme sürecine katılmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı, kursiyerlerin ürettiği ürünlerin yer aldığı giyim, oyuncak bebek, dekoratif eşyalardan oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

        Programa İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Aytaç Hürkal, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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