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        Uşak'ta Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Çevre Haftası kapsamında "Çevrene iyi bak" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:51 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:31
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        Uşak'ta Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Çevre Haftası kapsamında "Çevrene iyi bak" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Banaz Evren Dede Mesire Alanı'nda yapılan programda öğrenciler tarafından hazırlanan çevre konulu resimler sergilendi, çeşitli oyunlar sergilendi.

        Uşak Valisi Naci Aktaş, yaptığı konuşmada çevre duyarlılığının artırılması, doğal kaynakların korunması ve plastik kirliliğiyle mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi için yürütülen çalışmaları anlatarak, israfın önlenmesi, bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Plastik atıkların çevreye ve sağlığa zarar verdiğinin altını çizen Aktaş, "Bu nedenle tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, geri dönüşümün artırılması ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

        Aktaş, kentte "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 61 bin 357 kişiye eğitim verildiğini, 14 milyon kilogramdan fazla geri dönüştürülebilir atığın kaynağında ayrılarak yeniden ekonomiye kazandırıldığını ifade ederek, "Bu rakamlar, ilimizin çevre duyarlılığını ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

        Programın sonunda Uşak Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü tarafından tedavisi tamamlanan kerkenez doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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