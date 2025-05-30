Uşak'ta 401 bin 340 makaron ele geçirildi
Uşak'ta bir depoda 401 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Uşak'ta bir depoda 401 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi.
Depoda yapılan aramada, 6 bin 940'ı tütünle doldurulmuş 401 bin 340 bandrolsüz makaron, 191 kilogram kaçak tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 6 kompresör ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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