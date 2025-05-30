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        Uşak'ta 401 bin 340 makaron ele geçirildi

        Uşak'ta bir depoda 401 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:31 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:31
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        Uşak'ta 401 bin 340 makaron ele geçirildi
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        Uşak'ta bir depoda 401 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir depoya baskın düzenledi.

        Depoda yapılan aramada, 6 bin 940'ı tütünle doldurulmuş 401 bin 340 bandrolsüz makaron, 191 kilogram kaçak tütün, 4 sigara sarma makinesi ve 6 kompresör ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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