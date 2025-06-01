Uşak'ta Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi

Buradan başlayan etkinlik, Atapark, Uğur Mumcu Caddesi, Orhan Dengiz Bulvarı ve İsmet Paşa Caddesi'nden devam ederek 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda son buldu.

Uşak'ta, Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'nci kez organize ettiği bisiklet turu, gerçekleştirildi.

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