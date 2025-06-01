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        Uşak'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki otomobilin çarpışarak takla attığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 20:45 Güncelleme: 01.06.2025 - 20:56
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        Uşak'ta trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Uşak'ta iki otomobilin çarpışarak takla attığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Z.B. (19) yönetimindeki 45 APN 121 plakalı otomobil, Uzunoluk mevkisinde Ö.K. (20) idaresindeki 45 PR 020 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil de takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle, otomobillerdeki E.B. (17), A.K. (17), E.M.K. (17), F.C.K. (17), M.E.Ç. (16) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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