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        Uşak'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 22:57 Güncelleme: 03.06.2025 - 22:57
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        Uşak'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen M.T. (78) yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Z.K. (51) ve S.K. (12) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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