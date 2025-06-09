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        Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:34 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:34
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        Uşak'ta trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Uşak'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        S.K. (24) yönetimindeki 64 ACK 878 plakalı cip, Susuzören köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen R.Ö. (23) idaresindeki 06 ETF 87 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle cip şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle, M.D. (25), A.D. (47) ve S.K. (21) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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