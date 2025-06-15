Uşak'ta evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elvanlar Mahallesi 1047 Sokak'taki apartmanın birinci katında A.B'ye (69) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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