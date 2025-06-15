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        Uşak'ta evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:30 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:30
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        Uşak'ta evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Elvanlar Mahallesi 1047 Sokak'taki apartmanın birinci katında A.B'ye (69) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen A.B, eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen E.B. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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