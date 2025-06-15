Uşak'ta evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen aynı aileden 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Elvanlar Mahallesi 1047 Sokak'taki apartmanın birinci katında A.B'ye (69) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen A.B, eşi Y.B. (70) ve kızları E.B. (39) ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen E.B. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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